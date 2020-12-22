الصحة السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة

نفت وزارة الصحة السعودية صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن".

وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعيا "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

المصدر: "صحيفة الرياض"