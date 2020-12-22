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الصحة السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة
Reuters AHMED YOSRI
فيروس كورونا في السعودية
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نفت وزارة الصحة السعودية صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن".

وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعيا "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

المصدر: "صحيفة الرياض"

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