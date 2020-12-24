هزة أرضية بشدة 3.6 درجة جنوب الجزائر

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.

وقالت الصحيفة إن الهزة سجلت في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية.

ولم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.6 in Northern Algeria 1hr 25min ago pic.twitter.com/04woaPlhJc — EMSC (@LastQuake) December 23, 2020

وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة عودة للنشاط الزلزالي، بعد تسجيل هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

RT

المصدر: RT + صحيفة "النهار" الجزائرية