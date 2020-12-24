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هزة أرضية بشدة 3.6 درجة جنوب الجزائر

أخبار العالم العربي

هزة أرضية بشدة 3.6 درجة جنوب الجزائر
Sputnik
هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب مدينة جزائرية
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أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.

وقالت الصحيفة إن الهزة سجلت في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية.

ولم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

هزة أرضية بشدة 3.6 درجة جنوب الجزائر

وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة عودة للنشاط الزلزالي، بعد تسجيل هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

هزة أرضية بشدة 3.6 درجة جنوب الجزائر
RT

المصدر: RT + صحيفة "النهار" الجزائرية

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