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الرئيس الفلسطيني ينعى القيادي عبد الرحيم ملوح

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني ينعى القيادي عبد الرحيم ملوح
القيادي الفلسطيني عبد الرحيم ملوح
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نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادي عبد الرحيم ملوح.

وأشاد عباس، بـ"مناقب الفقيد الذي أمضى حياته مدافعا عن قضية وطنه وشعبه، في ساحات العمل والنضال الوطني".

وتقدم "أبو مازن" من أسرة الفقيد الذي توفي إثر معاناة طويلة مع المرض بالتعازي والمواساة.

ولد عبد الرحيم محمود ملوح في قرية أبو كشك المهجرة قضاء مدينة يافا عام 1945، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وبنت.

درس المرحلة الأساسية في مدرسة الجفتلك في الأغوار، ونال درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة بيروت العربية.

المصدر: RT

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