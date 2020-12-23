محمد السادس يوجه رسالة للرئيس الفلسطيني

وجه العاهل المغربي محمد السادس رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيها "ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية"، وأن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للحل".

وذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن "العاهل المغربي جدد التأكيد للرئيس عباس على ثبات الموقف الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل".

وأضافت: "الملك محمد السادس شدد على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن العمل من أجل ترسيخ انتمائها للمغرب لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".

وجاءت الرسالة، بعيد الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى المغرب في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي أعلن عنه مطلع ديسمبر الحالي، بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"