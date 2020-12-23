قرقاش: المنصات الإعلامية القطرية تسعى لتقويض أي اتفاق ينهي الأزمة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش أن "المنصات القطرية الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج رغم أن الأجواء تتطلع إلى إنهاء الأزمة".

وكتب قرقاش على "تويتر": "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وأضاف: "المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق".

وتابع: "إنها ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.



ظاهرة غريبة وصعبة التفسير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 22, 2020

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر، من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس".

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

ووجهت دول المقاطعة 13 مطلبا للدوحة منها إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

المصدر: وكالات