الجزائر.. 18 ولاية تسجل صفر إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء أن 18 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب آخر إحصائيات الوزارة فإن 37 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 410 حالات جديدة أي بنسبة 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر سجلت اليوم 410 إصابات جديدة و23 وفاة، فيما تماثل 376 مصابا للشفاء فيما يخضع 49 مصابا للعناية المركزة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية