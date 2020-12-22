مصر.. السيسي يأمر بتعويض المواطنين لتنفيذ مشروع كبير

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بسرعة تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية وتعويض "الشاغلين والمتضررين".

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وقال مدبولي إن السيسي كلف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التابعة للجيش التنفيذ بالتنسيق مع استشاريي المشروع.

وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة "بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا، أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة".

وتعمل مصر على تطوير منطقة القاهرة التاريخية عبر تطوير محاور الحركة والوصول، من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية، مع تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار للسيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية.

وتضم إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكي وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، و منطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

وتأهيل معماري لمنطقة مسجد الحاكم، على مساحة 52 ألف 2م، والذي يشمل إقامة فنادق تراثية إحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية.

المصدر: اليوم السابع