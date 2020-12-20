العبادي: تخفيض قيمة الدينار العراقي حرب على الفقراء

اعتبر ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، اليوم الأحد، تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن "حربا" على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وذكر بيان صحفي للائتلاف: "نرفض إجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعا أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة".

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وحمل الائتلاف: "الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين".

وأضاف، أن "هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة".

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

المصدر: RT