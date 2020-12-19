العراق يخفض سعر صرف الدينار.. 1450 دينارا لكل دولار

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

وقال علاوي في تصريحات لمجموعة صحفيين في بغداد، إن "سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من الوزارة للبنك المركزي".

وأضاف: "سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020، كما أن موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك".

وأشار وزير المالية العراقي، إلى أن "البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، ولن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

المصدر: RT