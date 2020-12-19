مصر.. انهيار عقار في الإسكندرية وأنباء عن وجود شخصين تحت الأنقاض

أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بالقرب من وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية، وسط أنباء عن وجود شخصين تحت الأنقاض.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون، وانتقل مسؤولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ولفتت إلى أنه تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهار دون حدوث إصابات حتى الآن، بينما أكد شهود عيان وجود رجل وطفل تحت الأنقاض.

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وبدأت قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض بحثا عن أحياء.

ناصر حاتم

المصدر: RT