أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية في مصر: هناك 8 مفقودين آخرين من الفيوم

أكد أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية في مصر الذين لقوا مصرعهم داخل البحر أمام مدينة السلوم، وجود 8 آخرين مفقودين داخل البحر.

وأضاف الأهالي: "هناك أكثر من 8 أفراد آخرين تابعين لمينا الحية التابعة لإطسا بالفيوم، أهلهم لا يعرفون عنهم شيئا واختفوا في نفس الفترة، مرجحين أن يكونوا داخل البحر".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمدينة السلوم، قد عثرت على عدد من الجثث ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم على الحدود المصرية - الليبية أثناء سفرهم إلى ليبيا، في هجرة غير شرعية.

وطالب أهالي الضحايا بالقصاص من سماسرة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أنهم كانوا السبب في مصرع أبنائهم.

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المصدر: "صدى البلد"