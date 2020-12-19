حفتر يناقش مع رئيس المخابرات المصرية "ملفات أمنية مشتركة"

بحث القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر مع رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة "كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك".

من جهته، أثنى كامل على جهود "الجيش الليبي" في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا.

بدوره تقدم حفتر بـ"الشكر إلى مصر قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص".

ناصر حاتم

المصدر: RT