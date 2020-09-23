مصر.. السيسي يناقش تطورات الوضع في ليبيا مع حفتر في القاهرة بحضور مدير المخابرات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في القاهرة.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث أن الاجتماع تمت فيه مناقشة تطورات الوضع في ليبيا، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد تعهد بدعم ليبيا في مواجهة "المليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية"، مؤكدا عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز "الخط الأحمر" هناك.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها".

المصدر: RT