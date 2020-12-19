رئيس أركان الجيش الجزائري يشرف على رفع جثامين ضحايا المروحية العسكرية

أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم السبت، على رفع جثامين الضباط ضحايا تحطم المروحية العسكرية، يوم الأربعاء الماضي.

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وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن رئيس الأركان ألقى النظرة الأخيرة على الضباط القتلى بمستشفى عين النعجة العسكري.

وتم تقديم التشريفات العسكرية، "تكريما لشهداء الواجب الوطني"، الذين قضوا نحبهم خلال سقوط طائرة مروحية في عرض البحر بتيبازة، يوم الأربعاء الماضي.

وتم نقل جثامين الضحايا عبر طائرة عسكرية خاصة إلى ولايات إقامة عائلاتهم، ليشيعوا إلى مثواهم الأخير.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الجزائرية عن مقتل 3 من ضباطها، وهم المقدم الوافي محمد الأمين، والمقدم خروسة نور الدين، والملازم الأول بوزايدة نور الدين، جراء سقوط مروحية تابعة لمصلحة حرس السواحل في عرض البحر قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة (غرب الجزائر العاصمة.

المصدر: قناة النهار الجزائرية