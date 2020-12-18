الجيش الجزائري ينتشل جثماني ضابطين قتلا في تحطم مروحية (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش انتشلت جثماني ضابطين توفيا إثر تحطم مروحية عسكرية يوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بعد انتشال جثمان الملازم الأول نور الدين بوزايدة خلال اللحظات التي تلت الحادث يوم الأربعاء، "تواصلت جهود فرق البحث وكللت عصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 باستخراج جثماني الشهيدين المقدم محمد الأمين الوافي والمقدم نور الدين خروسة، ليتم نقل جثمانيهما بعد ذلك إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وأضاف البيان أن "قيادة القوات البحرية سخرت لعملية البحث حوامتي بحث وإنقاذ، وقاطرة أعالي البحار المنجد، والسفينة كاسحة الألغام 502، وثلاث سفن دورية، وزورقي بحث وإنقاذ، وأربعة زوارق نصف صلبة وغطاسين مختصين".

صور عملية إنتشال جثامين شهداء الواجب الوطني المقدم الوافي محمد الأمين والمقدم خروسة نور الدين والملازم الأول بوزايدة... Publiée par ‎وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ sur Vendredi 18 décembre 2020

المصدر: RT