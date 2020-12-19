 
مباشر

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

أخبار العالم العربي

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق
twitter.com
حرس الحدود السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe41

أعلنت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن فرقها أنقذت مقيما مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر بالمملكة.

وأشار المتحدث الإعلامي للقيادة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه "أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصا وهو في حالة غرق".

وقال: "على الفور قام أفراد الدورية بإنقاذه، وأجرت له الإسعافات الأولية اللازمة"، مضيفا أنه تم "نقل المقيم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وأن حالته الصحية جيدة".

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا