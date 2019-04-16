حرس الحدود السعودي ينقذ سائحا أمريكيا في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام بأن حرس الحدود السعودي أنقذ سائحا أمريكيا أصيب بوعكة صحية خلال رحلة بحرية على متن سفينة سياحية في البحر الأحمر.

وأفادت صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية أمس الاثنين بأن السائح يبلغ من العمر 77 عاما، وعانى الأحد الماضي من نزيف في الأمعاء وألم في الصدر، في حين كانت سفينة Seven Seas Navigator قبالة السواحل الجنوبية الغربية للمملكة السعودية.

ووجهت السفينة نداء إلى السلطات السعودية، وتلقى حرس الحدود السعودي للسفينة ونقل المريض وزوجته إلى مستشفى في جازان.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم السائح المريض أو ضعه الحالي.

المصدر: Arab News