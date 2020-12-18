الصحة الأردنية: فحوصات كورونا للمصلين في المساجد لن تكون إجبارية

أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الأردن غازي شركس، الجمعة، أن "مسحات" فحص كورونا للمصلين في المساجد "لن تكون إجبارية".

وقال شركس: "تم تخصيص عدد من الفرق لزيارة عدد من المساجد، لعمل فحص للمصلين قبل الدخول إلى المسجد من باب التحري عن وجود أي إصابات بين الذين يدخلون المساجد.. المساجد يوجد بها تجمع كبير يوم الجمعة خاصة".

وأضاف: "نحاول عمل فحوصات حتى نتبين الأشخاص المصابين، وننصحهم بالعزل المنزلي، ونجنبهم التوجه إلى المسجد من باب منع العدوى".

وتابع شركس: "الفحوصات ليست إجبارية بل اختيارية، وهذه وسيلة وضعناها حتى نتأكد من صحة المواطنين".

وبدأت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية للمصلين أو ما يعرف بفحص "PCR"، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب بيان صادر عن الوزارة.

المصدر: "قناة المملكة"