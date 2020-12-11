 
مباشر

الصحة الأردنية تدعو المواطنين لعدم التهرب من فحص كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة الأردنية تدعو المواطنين لعدم التهرب من فحص كورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcc5

دعت وزارة الصحة الأردنية، المواطنين إلى عدم التهرب من الفحص للكشف عن فيروس كورونا، واتباع شروط العزل المنزلي حتى لا يؤدي خروجهم إلى انتكاسة وارتفاع في عدد الإصابات.

وحث مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور غازي شركس، المواطنين التي تظهر نتائج فحصهم بفيروس كورونا إيجابية ومخالطيهم، إلى التعاون الكامل مع فرق التقصي والإقبال على المراكز الطبية.

وشدد شركس في حديثه لوكالة "بترا" الرسمية على ضرورة التزام المعزولين منزليا بشروط العزل المنزلي بالرغم من الانخفاض في عدد الحالات المشخصة.

وذكر شركس، أن التجارب السابقة للدول بهذا الوباء تؤكد أن المفاجآت والانتكاسات يمكن أن تحدث بسبب التراخي في إقبال المخالطين على الفحص وعدم الالتزام الكامل بوسائل الوقاية وخاصة لبس الكمامة.

المصدر: "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا