لبنان يكرم السفير الروسي الجديد - فيديو

أقام المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية "سفينة المحبة والسلام" في لبنان، حفلا تكريميا للسفير الروسي الجديد لدى بيروت ألكسندر روداكوف.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الاجتماعية والوجوه الإعلامية وكذلك القنصل السوري لدى بيروت هادي علي عجي، وأعضاء السلك الدبلوماسي اللبناني.

من جهته، أعرب السفير الروسي روداكوف، عن أمله بأن يتم حل المشاكل التي يعانيها لبنان على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن "روسيا تقف إلى جانب الشعب اللبناني".

وتسلم روداكوف مهام منصبه سفيرا لروسيا في لبنان منتصف أيلول الماضي، خلفا للسفير السابق ألكسندر زاسيبكين.

وأشارت رئيسة المنتدى، السيدة آسيا قاسم، إلى "الدور المحوري والفعال الذي تلعبه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على المستوى العالمي والإقليمي، وكذلك إلى الدعم الهائل الذي تقدمه موسكو لمساعدة لبنان في تجاوز محنته".



المصدر: RT