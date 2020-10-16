السفير الروسي الجديد في لبنان يقدم أوراق اعتماده للرئيس عون

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد في لبنان، ألكسندر روداكوف، خلفا للسفير ألكسندر زاسيبكين.

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يأتي ذلك، خلال تسلم عون لأوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى لبنان بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، وبينهم سفير روسيا الاتحادية ألكسندرروداكوف، وسفيرة فرنسا آن غريللو، وسفير النمسا رينيه بول آمري، وسفيرة كندا شانتال شاستناي.

الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفير روسيا السفير Alexander Rudakov pic.twitter.com/UpW35cSeJD — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 16, 2020

وكان الرئيس اللبناني منح السفير الروسي زاسيبكين، في 15 سبتمبر الماضي، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرا لعطاءاته لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وشكر الرئيس اللبناني زاسيبكين على الدور الذي لعبه في تطوير العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو على مدى 10 سنوات، في مختلف المجالات.

المصدر: RT