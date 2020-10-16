 
مباشر

السفير الروسي الجديد في لبنان يقدم أوراق اعتماده للرئيس عون

أخبار العالم العربي

السفير الروسي الجديد في لبنان يقدم أوراق اعتماده للرئيس عون
@LBpresidency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oybm

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد في لبنان، ألكسندر روداكوف، خلفا للسفير ألكسندر زاسيبكين.

إقرأ المزيد
السفير الروسي في بيروت لـRT: لبنان على مفترق طرق بين الانتعاش الاقتصادي أو الانهيار
السفير الروسي في بيروت لـRT: لبنان على مفترق طرق بين الانتعاش الاقتصادي أو الانهيار

يأتي ذلك، خلال تسلم عون لأوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى لبنان بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، وبينهم سفير روسيا الاتحادية ألكسندرروداكوف، وسفيرة فرنسا آن غريللو، وسفير النمسا رينيه بول آمري، وسفيرة كندا شانتال شاستناي.

وكان الرئيس اللبناني منح السفير الروسي زاسيبكين، في 15 سبتمبر الماضي، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرا لعطاءاته لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وشكر الرئيس اللبناني زاسيبكين على الدور الذي لعبه في تطوير العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو على مدى 10 سنوات، في مختلف المجالات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا