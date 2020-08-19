السفير الروسي في بيروت لـRT: لبنان على مفترق طرق بين الانتعاش الاقتصادي أو الانهيار

أكد سفير روسيا المنتهية مهامه في لبنان ألكسندر زاسيبكين، أن لبنان بحاجة لحكومة تكون أكثر فعالية، في ظل الظروف الحالية.

وقال زاسيبكين في مقابلة حصرية لـRT، إن "تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى بعدما حدث، وأن الأوضاع في طريقها إلى التحسن، وأن إجراء الإصلاحات شيء مطلوب في لبنان منذ فترة، والحكومة هي الجانب الأساسي الذي ينفذ هذه الإصلاحات".

وأضاف: "أصبح من الواضح أن هناك طلبا من الأطراف اللبنانية كافة لتشكيل حكومة تكون أكثر فعالية في هذه الظروف، لا أقصد الشق السياسي، وإنما الجانب الاقتصادي، وهو كما معروف للجميع أنه الأهم".

وتابع: "على الحكومة ايجاد لغة مشتركة مع الأطراف الخارجية وبالتحديد الدول المانحة التقليدية التي توقفت عن تقديم المساعدات في الفترة الأخيرة".

وتساءل الدبلوماسي الروسي: "اليوم السؤال المطروح هو: هل في الظروف الحالية سوف يفتح مجال المساعدات، أم أن موقف هذه الدول سيبقى على حاله؟".

وقال: "لا يوجد لدينا تصور دقيق عن الحكومة وشكلها ومن سيكون فيها ولكن، البديل هو الفراغ الذي سيؤدي إلى الفوضى وانهيار البلاد في نهاية المطاف".

وأشار إلى أنه "لا يكفي تقديم مساعدات آنية ولمرحلة قصيرة، هناك أساسيات في لبنان مثل إعادة الإعمار ومجالات الطب والطاقة والغذاء وأخيرا الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف: "فرنسا أخذت على عاتقها تنسيق الجهود الدولية لمساعدة لبنان، ولكن هل ستكون قادرة على إقناع جميع الأطراف الدولية؟".

وتابع: "روسيا تنسق مع فرنسا وشركاتنا كغيرها تعرب عن استعدادها للمشاركة في المشاريع المختلفة في لبنان".

اللقاح الروسي

وفي رده على موضوع اللقاح الروسي ضد كورونا، قال: "اللقاح الذي نعتبره إنجازا كبيرا، هو الآن في مرحلة شبه جاهزة للانتشار في العالم ويتم استكمال الخطوات الرسمية في روسيا للتواصل مع دول العالم وبينها لبنان".

تحذيرات روسيا من الإرهاب

وشدد السفير زاسيبكين، على أن "موسكو حذرت دول العالم أجمع من الجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل القاعدة وجبهة النصرة وداعش، وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأن هذه الجماعات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

دور حزب الله في لبنان

وأكد على أن "حزب الله لعب دورا إيجابيا في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن ونتيجة للنهج الغربي، فقد وجهت الدعاية الغربية ضده لتصويره على أنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي ختام حديثه، دعا السفير الروسي الأطراف الأجنبية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

المصدر: RT