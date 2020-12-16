خبير مصري يكشف مخاطر سد النهضة على السودان

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن السودان تيقن من خطورة سد النهضة خلال أيام الفيضانات التي شهدها في أغسطس الماضي.

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وأضاف شراقي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، أن "السودان في حراك مع إثيوبيا، والموقف ملتهب جدا على الحدود بينهما، وربما كان هذا الدافع الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى إثيوبيا".

وأشار إلى أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن سد النهضة يبعد 15 كيلومترا فقط من السودان، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين دول المصب.

المصدر: "المصري اليوم"