 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية

وزير الري السوداني يحذر من نقص في الطاقة الكهربائية بسبب سد النهضة

أخبار العالم العربي

وزير الري السوداني يحذر من نقص في الطاقة الكهربائية بسبب سد النهضة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd7r

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن الأثر الأساسي لـ"سد النهضة" سيرتد على خزانات السدود السودانية.

إقرأ المزيد
وزير الري الإثيوبي في الخرطوم لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة
وزير الري الإثيوبي في الخرطوم لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

وأشار الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي إلى أن الخرطوم ناقشت تغيير منهجية مفاوضات سد النهضة مع وزير الري الإثيوبي.

وأضاف وزير الري السوداني، أن كمية المياه المخزنة في "سد النهضة" نقطة أساسية في التفاوض حول الأزمة، مطالبا باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يتضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص.

وإشار عباس إلى إمكانية تعرض بلاده لنقص الكهرباء بسبب سد النهضة قائلا: "قد نعاني نقصا في التوليد الكهربائي بسبب سد النهضة في سنوات الجفاف".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا