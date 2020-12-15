وزير الري السوداني يحذر من نقص في الطاقة الكهربائية بسبب سد النهضة

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن الأثر الأساسي لـ"سد النهضة" سيرتد على خزانات السدود السودانية.

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وأشار الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي إلى أن الخرطوم ناقشت تغيير منهجية مفاوضات سد النهضة مع وزير الري الإثيوبي.

وأضاف وزير الري السوداني، أن كمية المياه المخزنة في "سد النهضة" نقطة أساسية في التفاوض حول الأزمة، مطالبا باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يتضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص.

وإشار عباس إلى إمكانية تعرض بلاده لنقص الكهرباء بسبب سد النهضة قائلا: "قد نعاني نقصا في التوليد الكهربائي بسبب سد النهضة في سنوات الجفاف".

المصدر: RT