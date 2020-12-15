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الإعلان عن أول مستشفى إسرائيلي في الإمارات

أخبار العالم العربي

الإعلان عن أول مستشفى إسرائيلي في الإمارات
Reuters
دبي
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أعلنت مجموعة "التداوي" الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" بهدف توفير خدمات طبية اسرائيلية متنوعة ومتطورة في الإمارات.

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وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى إسرائيليا يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت المستشفى الإسرائيلي سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية "التداوي"  من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.

ومن المنتظر أن ينطلق المشروع المشترك في يناير 2021، حيث سيقوم "التداوي" في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية، عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز "شيبا" الإسرائيلي، والذين سيقومون لاحقا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنلوجيا طبية متطورة.

وستقوم كل من "شيبا" و"التداوي" بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلا، بحيث سيتحول "شيبا" إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.

المصدر: قناة "i24news"

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