قرقاش: البحرين لا ترضى أن يكون التجاوز أيا كان من جهتها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن مملكة البحرين أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن "المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق".

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وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها "نعرف ونثق بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها".

وأضاف "أن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز أيا كان من جهتها سنة سنتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها".

نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها،

وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق،

وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أيا كان، من جهتها.

سنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2020

المصدر: RT