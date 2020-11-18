قمة في الإمارات تجمع الملك الأردني والبحريني وولي عهد أبوظبي

عقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء.

وأكد القادة، خلال القمة، "على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة".

كما ركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: بترا