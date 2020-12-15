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الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

أخبار العالم العربي

الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا
Reuters FEISAL OMAR
شوارع مدينة بيدوة في جنوب الصومال
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أعلن وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر دبي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب "تدخلها في الشؤون السياسية للصومال".

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وأشار عثمان دبي لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إلى أن بلاده "تسحب جميع دبلوماسييها من كينيا، وتأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام".

ويأتي هذا القرار تصعيدا لخلاف بين البلدين وقع الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي وطرد سفير كينيا في مقديشو، بعد أن اتهم كينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبا لاند، إحدى الولايات الصومالية الخمس شبه المستقلة.

المصدر: "رويترز"

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