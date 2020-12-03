في تصعيد جديد.. مقديشو توجه اتهامات خطيرة لكينيا

وجهت الحكومة الفيدرالية الصومالية سلسلة من الاتهامات الخطيرة إلى جارتها كينيا، متهمة إياها بالعمل على تخريب مصالح البلاد، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية عثمان أبو بكر دبي في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إن كينيا عازمة على تخريب مصالح بلاده، وإن نيروبي تستضيف جماعات وشخصيات معارضة "تتمثل مهمتها في العمل ضد الحكومة الصومالية."

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كما أشار الوزير بأصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الكينية تحت قيادة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بسبب قراراتها أحادية الجانب وسحب القوات من مواقع استراتيجية دون استشارة مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أو الحكومة الفيدرالية.

واتهم الوزير دبي الحكومة الكينية بالقيام بتخريب الأعمال التجارية الصومالية، بما في ذلك تدمير أبراج شركات الاتصالات الصومالية وتقييد حركة النقل الجوي بين البلدين وكذلك عدم منح الصوماليين العاملين في كينيا معاملة لائقة.

تأتي هذه التصريحات بعد أن طردت الصومال الاثنين سفير كينيا لديها على خلفية اتهامها نيروبي بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

يذكر أن مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال قد أصدر بيانا الثلاثاء أعرب فيه عن قلقه البالغ من التأثيرات السلبية لتوتر العلاقات بين الصومال وكينيا على التجار والطلبة واللاجئين الصوماليين في كينيا، وكذلك المقيمين والمسافرين إلى الأراضي الكينية، محذرا في الوقت نفسه من تأزيم علاقات الصومال مع جيرانه وتوظيف ذلك في الحملة الانتخابية للرئيس محمد عبدالله فرماجو.

المصدر: الصومال الجديد