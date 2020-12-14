لبنان.. 1093 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 10 حالات وفاة و1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 147613.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 1210، مبينة أنه تم تسجيل 1089 حالة إصابة بين المقيمين و4 حالات بين الوافدين.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 1004، من بينها 414 حالة في العناية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية