لبنان.. 1275 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية،​ اليوم الأحد، عن تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 146520 حالة.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1200.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 990، من بينها 391 حالة في العناية المركزة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 12027 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1100 فحص في المطار.

المصدر: النشرة