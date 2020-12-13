مصر.. وفاة الروائي بهاء عبد المجيد متأثرا بفيروس كورونا

توفى الكاتب والروائي المصري بهاء عبد المجيد، مساء يوم الأحد، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت هيئة الكتاب المصرية برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الروائي بهاء عبد المجيد، كما قدمت العزاء لذويه.

ولعبد المجيد، وهو مدرس الأدب واللغة الإنجليزية في كلية التربية في جامعة عين شمس، العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "سانت تريزا"، ورواية "النوم مع الغرباء"، و"جبل الزينة"، و"البيانو الأسود".

المصدر: الأهرام