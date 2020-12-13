فرنسا: انهيار لبنان يشبه غرق "تيتانيك" لكن بدون الموسيقى

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق سفينة (تايتانيك)، لكن دون الموسيقى فقط".

وقال لو دريان في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا..اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" أعلن في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 و 23 من ديسمبر الحالي.

المصدر: "رويترز"