 
مباشر

فرنسا: انهيار لبنان يشبه غرق "تيتانيك" لكن بدون الموسيقى

أخبار العالم العربي

فرنسا: انهيار لبنان يشبه غرق
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcqg

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق سفينة (تايتانيك)، لكن دون الموسيقى فقط".

وقال لو دريان في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا..اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

 

وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" أعلن في وقت سابق  أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 و 23 من ديسمبر الحالي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا