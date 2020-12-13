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مصر.. عيادة "طبيب الغلابة" تفتح أبوابها من جديد (صور)

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مصر.. عيادة
Reuters
عيادة "طبيب الغلابة" تفتح أبوابها من جديد
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أعلن الدكتور حسنى سعد قطب، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، استئناف العمل داخل عيادة الدكتور محمد مشالي بمدينة طنطا المصرية، والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة".

وفتح الدكتور حسنى سعد قطب العيادة بعد غلقها فترة دامت 5 أشهر بسبب وفاة طبيب الغلابة محمد مشالي، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

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وقال طبيب الغلابة الجديد، أن تعريفة الكشف داخل عيادته ستكون قيمتها 15 جنيه فقط، مشيرا إلى أن العيادة ستستمر في استقبال الفقراء والمحتاجين سواء معهم قيمة الكشف أو بدون مقابل.

وتشتهر عيادة طبيب الغلابة الدكتور"مشالي" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، باحتشاد المئات من المرضى أمام العيادة، نظرا لشهرته الواسعة في علاج جميع الأمراض وتقاضيه مقابلا زهيدا، لا يتجاوز 10 جنيهات من المرضى أو بدون مقابل للفقراء.

والدكتور حسني سعد قطب، من مواليد طنطا، في 8 أبريل 1959، وعمل بالعديد من المستشفيات شملت معهد الأورام بطنطا، ومستشفي كفر الزيات، ومستشفى المنشاوي العام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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