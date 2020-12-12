مقتل شرطي عراقي وإصابة آخرين بتفجير مفخخة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.

وقال الرائد عبد الكريم العبيدي، إن "سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل انفجرت اليوم، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى ما زالت تشهد نشاطا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.

المصدر: "د ب أ"