القبض على وزير في حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية

ضبطت أجهزة الأمن المصرية، يوم السبت، حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وضبطت أجهزة الأمن الوزير السابق من منزله في القاهرة الجديدة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وتم اصطحابه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

وكانت الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة الماضية، ألقت القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، في حكومة هشام قنديل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية