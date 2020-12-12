القائد العام للقوات المصرية: القوات المسلحة تضحي بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن 

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ونقل القائد العام لجنود وضباط الجيش الثاني تحيات وتقدير رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضونها ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية "تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته".

وأشاد زكي "بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة"، مؤكدا أن أبناء سيناء "يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار" في المنطقة.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم وناقشهم "في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا"، وأكد ضرورة حفاظ وحداتهم على مستوى الاستعداد القتالي اللازم.

ناصر حاتم

المصدر: RT