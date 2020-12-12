الإمارات.. 1154 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، عن رصد 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 183755.

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وسجلت الوزارة حالتي وفاة لمصابين بـ "كوفيد 19"، منذ أمس الجمعة، إضافة إلى تسجيل 613 حالة تعافي من المرض.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في الإمارات 609، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 163084.

والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 على قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.

المصدر: "سبوتنيك"