الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

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وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

#عاجل_وام | "وزارة الصحة" تعلن عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " #كوفيد_19 " رسمياً في الدولة الخاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروسhttps://t.co/UBwMucosUspic.twitter.com/TFtXa6Rb07 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 9, 2020

وأطلقت إمارة أبو ظبي، يوم أمس الثلاثاء، البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "غاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات + الإمارات اليوم + نوفوستي