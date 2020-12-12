مقطع فيديو لأمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبناته وهم يجلسون في أحد مطاعم قطر.

ونشر الرواد تعليقات أبدوا من خلالها الإعجاب بالصور واللقطات للأمير دون أن يحددوا المكان او اسم المطعم في العاصمة القطرية الدوحة.

الله يحفظه ويحفظ ذريته ويبارك فيها يارب.



مشاعرنا لهذا الرجل يصعب التعبير عنها، ولعل دعوته "اللهم أجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب" قد أجيبت!



نسأل الله أن يوفقه لقيادتنا وأن يبارك في وقته وجهده وكل حياته.



نحبك في الله ونعوذ به أن يكون حبنا لك تملقا@TamimBinHamadpic.twitter.com/CDpO6B6yxG — Saleh (@s_alfadala) December 11, 2020

سمو الشيخ #تميم_بن_حمد مع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة ..#قطرpic.twitter.com/6h8Sm0gGGr — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 11, 2020

سمو الامير الشيخ #تميم_بن_حمد في أحد المطاعم اليوم مع عياله ❤️❤️ الله يحفظهم #قطرpic.twitter.com/P5IgAXt3x0 — فهد الشهراني Pilot 🇶🇦 (@fahadq6r6) December 11, 2020

حاكم دوله ولديه من الأعمال و الهموم و الأشغال ما يكفيه إلا إنه أوجد الوقت ليستمتع هو و أبنائه كأي أب مسؤول ...

و لا عزاء لمن ليس له من الأبوه غير الإسم فقط !! #تميم_بن_حمد ♥️🇶🇦 pic.twitter.com/zgqJd1vvlf — 🦋 منى بنت عبدالله (@um_Tamim2017) December 11, 2020

اليوم شفت الشيخ تميم مع بناته الله يحفظهم ❤️ في مشيرب و شفت فيه الأب الحنون اللي يطلع مع بناته و يهتم فيهم 😍 أتمنى يكون قدوة لكل أب ❤️@TamimBinHamad#الشيخ_تميم_بن_حمد_ال_ثانيpic.twitter.com/JzEf1LICv5 — Hessa Albouainain (@7essabintahmed) December 11, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي