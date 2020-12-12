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مقطع فيديو لأمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

مقطع فيديو لأمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبناته وهم يجلسون في أحد مطاعم قطر.

ونشر الرواد تعليقات أبدوا من خلالها الإعجاب بالصور واللقطات للأمير دون أن يحددوا المكان او اسم المطعم في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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