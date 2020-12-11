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المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الصحراء

أخبار العالم العربي

المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الصحراء
Reuters
المغرب
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دعت وزارة التجهيز المغربية اليوم الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة بالصحراء المتنازع عليها.

وقالت في بيان إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير 2021.

وتقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر إفريقيا.

وجاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وإفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء.

ويعتبر المغرب منطقة الصحراء جزءا من أراضيه، وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.

المصدر: رويترز

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