بغداد تدعو إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في العراق

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى توسيع العمل التدريبي للناتو في العراق، فيما أكد تخفيض عدد القوات الأمريكية مطلع العام المقبل.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته السويدية آن ليندي، وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وأشاد الوزير العراقي، بـ"الدعم الذي قدمته السويد إلى الجالية العراقية، ودور المنظمات السويدية الإنسانية في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد حسين "أهمية استمرار الدعم ضمن التحالف الدولي إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابية".

وبحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنب التصعيد الذي لن يخدم أي طرف، وناقشا قرار سحب القوات الأميركية من العراق، وتخفيض عديد القوات إلى 2500 مطلع العام المقبل.

المصدر: RT