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بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا

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بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
صور من سريان الإغلاق الشامل وحظر التجوال صباح اليوم الجمعة من المحافظة الوسطى، فلسطين
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شهدت محافظات فلسطينية إغلاقا شاملا وحظر تجوال صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، وحذرت السلطات من فرض عقوبات على مخالفي قرار الإغلاق والحظر.

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إغلاق شامل في محافظات فلسطينية لمدة 7 أيام للحد من كورونا وعقوبات للمخالفين

وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، مساء أمس الخميس، تماشيا مع قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT

بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT
بالصور.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار كورونا
RT

المصدر: RT

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