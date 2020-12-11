مفتي الجمهورية اللبنانية: الادعاء على مقام رئاسة الحكومة استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور

يرى مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الادعاء على رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​حسان دياب، بجرم "الإهمال والتقصير"، هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور.

وقال دريان في بيان: "الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان، لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر، لتصفية حسابات سياسية".

وأكد المفتي: "أننا مع القضاء النزيه والشفاف، ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقا لأحكام القانون والتزام الدستور، وأي تسيس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن".

ورأى أن "الكل مسؤول في هذا الحادث المفجع، وليعلم الجميع أن الوطن لا يبنى على المصالح الخاصة والكيديات، ولا على الاستنساب، فلندع القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح، بعيدا عن الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية