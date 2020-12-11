الفيلم البريطاني "ليمبو" يفوز بالهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

فاز الفيلم البريطاني "ليمبو" للمخرج بن شاروك وبطولة أمير المصري بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 التي اختتمت مساء الخميس بدار الأوبرا المصرية.

كما حصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" إضافة لجائزة أفضل إسهام فني بالمسابقة الدولية.

وفاز بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج الروسي إيفان آي تفردوفسكي عن فيلم "مؤتمر"، وذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان للفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" إخراج مي زايد.

وفاز المجري جوليان فرغوف بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دروس اللغة الألمانية" بينما تقاسمت جائزة أفضل ممثلة المصرية إلهام شاهين عن دورها في فيلم "حظر تجول" والروسية نتاليا بافلينكوفا عن دورها في فيلم "مؤتمر".

ونال فيلم "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" بجائزة أفضل سيناريو كما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للأخوين طرزان وعرب ناصر ومنحته جائزة أفضل فلم عربي.

المصدر: RT