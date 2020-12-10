خبراء أمميون يدعون السعودية إلى الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول

قالت أسرة الناشطة السعودية المسجونة لجين الهذلول، إنها مثلت اليوم الخميس أمام محكمة سعودية مختصة بالإرهاب في الرياض.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصفهم الاتهامات التي وجهت إلى الهذلول بأنها "زائفة" ودعوا للإفراج عنها فورا.

وقالت إليزابيث برودريك، رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات التابع للأمم المتحدة: "نحن منزعجون بشدة لما سمعناه من أن الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين باتهامات زائفة، تحاكم الآن أمام محكمة مختصة بالإرهاب".

وأضافت أن الهذلول تحاكم "لممارستها حقوقها الأساسية مثل حرية التعبير وتنظيم التجمعات السلمية".

وتابعت: "ندعو مرة أخرى السعودية للإفراج على الفور عن الهذلول المدافعة عن حقوق الإنسان التي أسهمت بدرجة كبيرة في إعلاء حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز والتنميط على أساس النوع الاجتماعي في نسيج المجتمع".

يذكر أن لجين الهذلول اعتقلت مع ناشطات أخريات من قبل سلطات الأمن السعودية منتصف مايو 2018، ووجهت لهن تهمة المساس بأمن الدولة.

المصدر: "رويترز"