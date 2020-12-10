الخارجية المغربية تعيد نشر تغريدات ترامب عن موافقة الرباط على التطبيع مع تل أبيب

أعادت وزارة الخارجية المغربية نشر تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكد ترامب في تغريداته هذه توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، واصفا ذلك اختراقا نحو السلام في الشرق الأوسط.

كما أعلن ترامب في التغريدات توقيعه اليوم الخميس على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن اقتراح المملكة "الجدي والموثوق به والواقعي" بشأن إنشاء نظام الحكم الذاتي في المنطقة المتنازع عليها يمثل الأرضية الوحيدة لتطبيق تسوية عادلة ومستدامة وإحلال سلام وازدهار دائمين.

المصدر: RT