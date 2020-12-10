العراق ومصر يبحثان التعاون في مجال الهجرة والمهجرين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، عزمها توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهجرة والمهجرين.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڤان فائق جابرو، بحثت مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع ملفات المهاجرين والمهجرين".

وأضاف، أن "الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعامل مع المهاجرين، وتضع ضمن أولوياتها على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، إنهاء ملف النازحين وإعادة الاستقرار وإغلاق جميع المخيمات".

وأشار إلى أن "الوزارة عازمة على تحقيق تعاون ثنائي مشترك لتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة لما لها من نجاحات في ملف المهاجرين، ووضع استراتيجية خاصة للاستفادة من العقول المهاجرة في المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية في تلك المرحلة".

المصدر: RT