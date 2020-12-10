"الجيش الليبي" يفرج عن سفينة تركية

قال "الجيش الوطني الليبي" يوم الخميس، إنه أفرج عن سفينة تركية اعترضت طريقها قرب ميناء درنة يوم الاثنين بعد تفتيشها واستجواب طاقمها.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان إنها أفرجت عن الباخرة "مبروكة" والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

وأضافت أن السفينة دفعت غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق أوتصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.

وأشارت إلى أنه قد تم احتجاز السفينة يوم 5 ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.

ونددت أنقرة التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومقرها طرابلس، باعتراض طريق السفينة.

المصدر: RT + وكالات