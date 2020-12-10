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الأردن.. 17 نائبا يغيبون عن مراسم افتتاح البرلمان الجديد لإصابتهم بكورونا

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الأردن.. 17 نائبا يغيبون عن مراسم افتتاح البرلمان الجديد لإصابتهم بكورونا
Reuters
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أفادت وسائل إعلام أردنية أن 13 نائبا و4 من الأعيان لن يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

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وقال أمين عام مجلس الأعيان، علي الزيود، في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلا عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الجلسة.

المصدر: عمون

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